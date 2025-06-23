Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu (MAKET), tiyatro dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde iki önemli ödüle birden layık görüldü.

Toplumsal duyarlılığı ön planda tutan "Bilime Engelsiz Seyahat" adlı oyun ile Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, jüri tarafından "Jüri Özel (Büyük) Ödülü"ne layık görüldü. Bilim ve engellilik temalarını sahneye taşıyan oyun, hem sanatsal yönü hem de verdiği sosyal mesajlarla beğeni topladı.

Manavgat Kent Tiyatrosu’nun bir diğer ödülü ise tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis’e geldi. Kortidis, yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı "Bayanlar Baylar Dario Moreno" adlı müzikal ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Başkan Kara: "Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum"

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sanatı sadece desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yaşamın merkezine koyuyoruz. Kent Tiyatromuzun ortaya koyduğu emek ve başarı aldığımız ödüllerle taçlanıyor. ‘Bilime Engelsiz Seyahat’ gibi toplumsal duyarlılığı yüksek projelere destek olmak bizim için bir sorumluluktur. Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.