Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Mavi Nurdan Bir Irmak' sözleriyle şarkılara konu olan Manavgat Irmağı'nın rengi, yağmur suyu tahliye kanalından gelen kanalizasyon suyu nedeniyle maviden kahverengiye dönüştü. Tekne turuna çıkan turistler ve ırmak kenarındaki vatandaşlar durumu hayretle izlerken, mahalle muhtarı bu durumun yıllardır devam ettiğini, her yıl 10-15 kez yaşandığını, ne yazık ki kaynağının bulunamadığını söyledi.

'Yıllardır devam ediyor ama çözülemedi'

Geçtiğimiz hafta Manavgat Evrenseki sahilinde yaşanan çevre katliamının ardından benzer bir olay bu kez Manavgat Irmağı'nda yaşanıyor. Milli Egemenlik Mahallesi'nden gelerek Yukarı Hisar Mahallesi sınırlarından Manavgat Irmağı'na ulaşan yağmur suyu tahliye kanalından gelen kanalizasyon suları Manavgat Irmağı'nın renginin maviden kahverengiye dönüşmesine neden oldu. Nereden geldiği belirlenemeyen kanalizasyon suyu Manavgat Irmağı'nda hızla yayılırken, tekne turuna çıkan turistler ve ırmak kenarındaki vatandaşlar durumu hayretle izledi. Mahalle muhtarı, bu sorunun yeni olmadığını, yıllardır devam ettiğini ve her yıl 10-15 kez tekrarlandığını belirtti. İlgili makamlara başvurmalarına rağmen problemin kaynağının belirlenemediğini söyleyen muhtar sorunun bir türlü çözüme kavuşturulamadığını dile getirdi.