Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, devlet memurluğu sınavı hakkını kazanan 10 yeni memuru makamında kabul ederek görevlerinde başarılar diledi.

10 yeni memurun ziyaretine Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşbilir ve Manavgat Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Halil Keskin de eşlik etti.

8 zabıta, 1 arkeolog ve 1 sanat tarihçisi olarak göreve başlayan memurlar, Manavgat halkı için özveriyle görev yapacaklarının sözünü verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ise Manavgat’a ve Manavgatlılara birlikte hizmet edeceklerini söyleyerek memurlara görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Kara, "Devlet memurluğu hakkı kazanan çalışma arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemize, Manavgat’ımıza ve halkımızı hep birlikte hizmet edeceğiz, ilçemizi geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekküre ediyorum" ifadelerini kullandı.