Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, Antalya’da düzenlenen U11-U12-U13-U14 serbest ve grekoromen il seçmelerinde büyük bir başarıya imza atarak 23 madalya kazandı. İl birincisi olan 11 başarılı sporcu, Sivas’ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, sporcuları ve antrenör ekibini kutladı. Başkan Kara, "Spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığına görmek bizlerin de motivasyonunu artırıyor. Manavgat’ın adını dünya çapında duyuracak sporcuları yetiştireceğimize inanıyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü 11 birincilik, 5 ikincilik ve 7 üçüncülük elde ederek toplamda 23 madalyayla seçmeleri tamamladı.

Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan sporcular:

Emir İhsan Bacaksız, Ali Küçük, Ahmet Mete Varış, Mehmet İbradı, Umut Altay, Tuğrahan Şahan, Mahir Can Çınar, Hasan Kara, Mustafa Kemal Boz, Ali Emir Oral, Mustafa Çağatay Karademir.

İkincilik elde eden sporcular:

Mustafa Eren Yüksel, Muhammed Efe Keskin, Adem Oğuzhan Dere, Polat Demiröz, Hayrettin Durmaz,

Üçüncülük elde eden sporcular:

Mehmet Can Yılmaz, Mustafa Azaklı, Koray Kara, Arif Karatepe, Yiğit Can Ateş, Erdem Ateş, Erkan Can Gümüş