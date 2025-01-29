Motosiklet üzerinde yüzleri maskeli iki şahıs, silahla etrafa ateş açarak dehşet saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şahıs, motosiklet üzerinde seyir halindeyken motorun arkasında oturan kişi belinden tabanca çıkararak etrafa ateş etmeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen şahısların o anları motosikletin arkasında seyreden araçtaki kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.