İstanbul’un Maltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
İçeriği Görüntüle

Yangın, Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmazı Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin hemen yanı başında bulunan yediemin otoparkı ile tren raylarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak çevreye sirayeti önlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA