Maltepe’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan boş 11 katlı binanın bir kısmı yola çöktü. Binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Olay, Yalı Mahallesi Günsel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 11 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında aniden çöktü. Çökme sonucu binadan kopan beton ve moloz parçaları caddeye dökülerek, araç ve yaya trafiğini engelledi. Çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.

Zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yola saçılan molozları temizlemek için çalışma başlatılırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.