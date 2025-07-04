Bergama’nın tanınmış sanatçılarından ve barış temalı eserleriyle bilinen karikatürist Prof. Dr. Sahil Balıkçı, Gazze’de yaşanan insani dram karşısında sessiz kalmadı. Balıkçı, eski ABD Başkanı Donald J. Trump’a hitaben kaleme aldığı açık mektubunda, bölgede yaşanan trajediye son verilmesi ve kalıcı barışın sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

Mektubunda, Gazze’deki şiddetin ulaştığı boyutlara dikkat çeken Balıkçı, milyonlarca insanın temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığını ve özellikle çocukların, kadınların ve yaşlıların bu yıkımın en ağır yükünü taşıdığını ifade etti. Uluslararası toplumun ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin, Gazze’de acil ve sürdürülebilir insani yardım koridorları oluşturulması yönünde liderlik göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Şiddet çözüm değil, diyalog şart"

Balıkçı mektubunda, sadece insani yardımın yeterli olmayacağını belirterek, acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının zaruri olduğunu dile getirdi. Tüm tarafların silah bırakıp diyalog masasına oturması gerektiğini savunan sanatçı, rehinelerin serbest bırakılmasının da barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

İki devletli çözüm vurgusu

Karikatürist balıkçı, uzun vadeli barış için iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının hem bölge halklarının güvenliği hem de dünya barışı açısından vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. "Bu konuda uluslararası toplumun kararlı ve lider bir tutum sergilemesi gerekiyor," diyen Balıkçı, geçmişin hatalarından ders çıkarılarak geleceğe yönelik somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Mektubunu "Dünya Gazze’yi izliyor" sözleriyle tamamlayan Balıkçı, Trump’a tarihi bir sorumluluk düştüğünü ve barış adına etkili adımlar atmasının insanlık vicdanı açısından hayati olduğunu ifade etti.