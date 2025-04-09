Maltepe’de sabah saatlerinde huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Huzurevi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın saat 05.00 sıralarında Maltepe Huzurevi’nde meydana geldi. Sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken huzurevi tahliye edildi. Yaralı ve dumandan etkilenen huzurevi sakinleri ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.