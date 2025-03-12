Maltepe Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucu düzenlenen operasyon üzerine açıklama yaptı.

Maltepe Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen operasyon üzerine sosyal medya hesapları ve web sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014-2016 yılları arasındaki işlemlerle ilgili olarak dönemin ilgili personelleri hakkında gözaltı kararı verildiğini kamuoyu ile eş zamanlı olarak basın yoluyla öğrenmiş bulunmaktayız. Dosya hakkında gizlilik kararı bulunduğundan, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması dışında herhangi bir detaylı bilgiye sahip değiliz. Maltepe Belediyesi olarak, ilgili birimlerimizle süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."