Maltepe Belediyesi tarafından üç ayrı dalda düzenlenecek sanat kurslarının ön kayıtları başladı. Ön kayıt başvuruları 19 Mart'ta sona erecek.

Maltepe Belediyesi, yeni kültür ve sanat sezonu kapsamında düzenleyeceği kurslar için ön kayıt sürecini başlattı. Üç ayrı alanda gerçekleştirilecek kurslara başvurular 19 Mart'a kadar devam edecek. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar; müzik ve enstrüman, sahne sanatları ile görsel sanatlar olmak üzere üç başlık altında toplanıyor. Müzik ve enstrüman kursları kapsamında gitar, piyano ve keman eğitimi verilecek. Sahne sanatları alanında drama ve bale kursları düzenlenirken, görsel sanatlar başlığı altında ise resim kursu açılacak.

Eğitimler, İstanbul Anadolu Yakası'nın önemli kültür merkezlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kurslar uzman eğitmenler tarafından verilecek ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Başvurular Maltepe Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ön kayıtların ardından, kontenjanı dolan kurslar açılacak ve kesin kayıt işlemleri yüz yüze gerçekleştirilecek.