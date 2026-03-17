Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Aziz atalarımız Çanakkale'de birlik, beraberlik ve eşsiz fedakarlıklarla imkansız denileni mümkün kılmıştır' ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Milli Mücadelenin en büyük adımlarından birisi ve bağımsızlığa giden yolun habercisi olduğunu belirten Adnan Ünverdi, 'Şanlı ecdadımız 111 yıl önce, aziz vatanımız üzerinde hain emeller etrafında birleşen ve dönemin en gelişmiş silahlarıyla topyekun saldıran düşmana karşı inancı ve üstün cesaretiyle tek yürek olmuş, tüm dünyaya örnek bir mücadele vermiştir. Büyük Önder Atatürk'ün 'Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum' sözüyle, tarihin en büyük siper savaşında, az sonra can vereceğini bilerek vatan uğruna gözünü kırpmadan şahadete koşan kahramanların destan yazdığı yerin adı olmuştur Çanakkale. Bugün cennet vatanımızda, ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşıyorsak bunu canları pahasına bedel ödeyen aziz atalarımıza borçluyuz. Bize düşen de son dönemde bölgemizde ve dünyada yaşanan savaş ve kaos ortamında birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Bizim en büyük gücümüz birlik, kardeşlik ve vatanımıza olan bağlılığımızdır. Tarihi kahramanlıklarla dolu şanlı ecdadımızdan aldığımız ilham ve güçle üstesinden gelemeyeceğimiz bir konu da yoktur. Bu doğrultuda bölgesinin istikrar kalesi olan ülkemizin geleceği için üzerimize düşen ne varsa elimizden geleni yapmaya, önce vatan diyerek ülkemize sahip çıkmaya, her cephede güçlü yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Çanakkale ruhu bizim kanımızda vardır ve bu ruh nice kahramanlıklarla nesilden nesile yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 111'inci yıl dönümünde Çanakkale'yi geçilmez kılarak şanlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum' ifadelerine yer verdi.