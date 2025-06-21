Muş’un Malazgirt ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) coşkusu tüm ilçede hissedildi. Geleceklerine yön vermek isteyen binlerce öğrenci, büyük bir heyecan ve kararlılıkla sınav salonlarına akın etti.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sınavın yapılacağı okulların önünde yoğunluk oluşturdu. Kimlik ve sınav giriş belgeleri titizlikle kontrol edildikten sonra güvenlik önlemleri altında sınav salonlarına alındılar. Sınav merkezlerinin dışında ise heyecanı paylaşan veliler, çocuklarına moral vermek için ellerinde dua kitaplarıyla bekleyişlerini sürdürdü. Aileler, sınav boyunca sabırla çocuklarının yanında olarak onların başarılı olması için dua edip destek oldular.

Malazgirt’teki YKS heyecanı, gençlerin gelecek hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri gayreti ve ailelerin onlara olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.