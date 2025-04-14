Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt İlçesi SuluköyMahallesi’nde çiftçileri ziyaret ederek, yaşanan zirai dondan dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MALATYA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Malatya genelinde etkili olan kar yağışı ve akabinde yaşanan don olayında Malatya genelindeki çiftçiler etkilenmiş ve büyük zararlar meydana gelmişti. Başkan Er, yaşanan bu don olayı sonrasında Malatya genelinde zirai don olayının yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çiftçilerin ve üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Başkan Er, don olayının yaşandığı Cumartesi günü itibariyle Malatya genelinde birçok bölgede incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Dünya Kayısı Başkenti olan Malatya’mızda başta kayısı olmak üzere birçok meyve çeşidi olumsuz hava koşullarından etkilenmiştir.

Bu yaşananlar ilimizin ihracatına olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Don olayının gerçekleştiği andan itibaren Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile görüşmeler gerçekleştirerek çiftçimizin mağduriyeti hakkında bilgiler aktardık. Çiftçimize destek veren, her zaman çiftçimizin yanında olan güçlü bir devletimiz var. Bu yaşanan zirai don olayında da çiftçilerimizin, üreticilerimizin zararlarının imkânlar ölçüsünde karşılanacağına inanıyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Çiftçimizin emeklerinin heba olmaması için yaşananları Sayın Cumhurbaşkanımıza da ileteceğiz. Sahada çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçimiz yalnız değil her zaman yanlarında olacağız.” dedi.