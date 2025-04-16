Malatya’da yaşanan zirai don, kayısı başta olmak üzere birçok ürüne zarar verirken Prof. Dr. İbrahim Gezer, "Yakın tarihimizin en yıkıcı zirai donunu yaşadık" diyerek acil eylem planı çağrısında bulundu.

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde başta Malatya olmak üzere birçok ilde etkili olan zirai donla ilgili açıklamalarda bulundu. Gezer, yaşanan afetin yakın tarihin en yıkıcı zirai donu olduğunu belirterek, üreticilerin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Gezer, söz konusu dönemde hem radyasyon donu hem de adveksiyon donunun aynı anda yaşandığını ve bu durumun çok nadir görüldüğünü kaydetti. Gezer, "Bu, Malatya’nın 1970’li yıllarda kayısı üretiminde liderliğe yükselmesinden bu yana görülen en yıkıcı don olayıdır. Şehrimiz ve ülkemiz adeta meyvesiz bir yıla giriyor" dedi.

"İki don aynı anda yaşandı"

İki yıl önce depremlerle sarsılan bölgenin bu kez çift yönlü bir zirai donla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Gezer, radyasyon donlarının gece toprağın ısısını kaybetmesiyle, adveksiyon donlarının ise dışarıdan gelen soğuk hava kütleleriyle oluştuğunu hatırlattı. Gezer, her iki donun aynı anda etkili olduğu bu tür olaylara karşı korunmanın neredeyse imkânsız olduğunu, sigorta dışında yapılabilecek çok az şey bulunduğunu belirtti.

Zarar gören üretici sayısının on binleri bulduğunu belirten Gezer, "Bu üreticilerimizin çoğunun ciddi borç yükü altında olduğunu tahmin etmek zor değil. Yüz binlerce ailemiz geçim sıkıntısıyla baş başa kaldı" diyerek, kapsamlı bir eylem planı çağrısında bulundu.

Gezer, etkilenen illerin afet bölgesi ilan edilmesini, banka borçlarının ertelenmesini, üreticilere faizsiz kredi verilmesini ve tarımsal desteklerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Gezer, açıklamasını "Büyük bir afet yaşadık ama hayat devam ediyor. Dayanışmayla yeniden ayağa kalkmalı, üretimimizi sürdürebilmek için gerekli desteği almalıyız" sözleriyle tamamladı.