Malatya’da, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Projeli dosya kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 724 adet sentetik ecza hap, 13 gram kokain maddesi, 11,17 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 gram skunk maddesi,1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.