Malatya’da İnönü Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK’ün gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.

Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan F-16 uçağıyla gökyüzüne çıkan SOLOTÜRK pilotları, üniversite stadyumu üzerinde sergiledikleri akrobatik manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ters taklalar, dikey tırmanışlar ve spiral dönüşler gibi zorlu hareketler büyük alkış topladı. Gösteriyi Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik, İnönü Üniversitesi’nin 50. yıl kutlamalarına damga vurdu.

SOLOTÜRK’ün etkileyici performansı Malatya semalarında görsel bir şölene dönüşürken, vatandaşlar bu tarihi anları cep telefonlarıyla kaydetti.