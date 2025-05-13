Malatya’nın Kale ilçesinde silobas ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre Malatya istikametine seyir halinde olan 44 KF 894 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil tali yola dönüş aldığı esnada 23 AFT 577 plakalı silobas ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.