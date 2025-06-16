Malatya’nın Kale ilçesinde çıkan örtü yangını korku dolu anlara neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşama doğru Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana dağıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, iki ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.