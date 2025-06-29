Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte sabah 07.00 sıralarında yaşanan olayda daha önceden husumet bulunan İ.Ö. ile M.Ö. isimli şahıslar karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tabanca ile İ.Ö.’yü vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Ö., ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen İ.Ö.’nün tedavisi sürerken, olay sonrası suç aletiyle birlikte kaçan şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.