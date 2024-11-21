Malatya’da, 338 polisin katılımı ile gerçekleşen denetim ve uygulamalarda 12 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 634 sürücüye 1 milyon 262 bin 781 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince polis sorumluluk bölgesinde bulunan alanlarda 338 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, koordinesinde 68 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 8 bin 29 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 12 hırsızlık şüphelisi ile birlikte 4 düzensiz göçmen, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı.

Bir miktar uyuşturucu maddelerinin de ele geçirildiği uygulamalarda, kontrolleri yapılan 2 bin 750 araç sürücüsünden 634’üne 1 milyon 262 bin 781 TL idari para cezası uygulandı.