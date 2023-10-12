Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Selahattin Gürkan caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alibaba Mezarlığı mevkiinde kayısı bahçelerin bulunduğu bölgede henüz bilenmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede kayısı bahçelerini de sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, bazı kayısı ağaçları ise yangından etkilendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.