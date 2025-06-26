Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bir okul binasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Bozbayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kazım Karabekir İlkokulu binasında yürütülen söküm çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Çatıda bulunan çok sayıda kerestenin alev almasıyla büyüyen yangın, paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.