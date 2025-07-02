Malatya’da 152 market ve şarküteri denetlendi, 59’una cezai işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri fiyat oyunlarına ve hijyen eksikliklerine karşı alarma geçti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte kent genelinde market, bakkal, manav ve benzeri işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinin titizlikle sürdürüldüğü çalışmalarda, vatandaşların haklarını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak hedefleniyor.

Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar’ın da katıldığı denetimlerde, raflardan alınan ürünler tek tek kasadan geçirilerek etiket-kasa fiyat uyumu kontrol edildi. Etiketlerin görünür şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve gıda güvenliği de mercek altına alındı.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Malatya’da hem bireysel hem de toplumsal olarak zorlukların yaşandığını belirterek, "Bir yandan evlerimiz, dükkânlarımız yeniden inşa edilirken, bir yandan da şehrimizi toparlamak adına yoğun mesai harcıyoruz. Gıda, fırın, kasap ve şarküteri denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Acar, son 3 ayda Zabıta, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve merkez ilçe belediyeleriyle birlikte ortak bir denetim komisyonu oluşturduklarını da açıkladı. Komisyonun haftada 4 gün görev yaptığını ifade eden Acar, haftanın 7 gününe yayılacak şekilde planlama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar 152 işletmede denetim yapıldığını belirten Acar, "Bu denetimlerde 59 işletmede uygunsuzluk tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı" diye konuştu.