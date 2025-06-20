Malatya’da eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 150 bin 393 öğrenci karne alarak tatile girdi. Öğrencilerin karne sevincine öğretmenler, veliler ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Malatya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 150 bin 393 öğrenci karne heyecanı yaşayarak yaz tatiline girdi. Fatih İlkokulu’nda düzenlenen yıl sonu töreninde öğrenciler karnelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Fatih İlkokulu’ndaki törene Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır katıldı. Törenin ilk bölümünde protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti. Minik öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken, veliler de bu gurur anına tanıklık etti.

Karne dağıtımının ardından konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 2024-2025 eğitim öğretim yılının kentte son derece verimli geçtiğini belirterek, "Deprem nedeniyle kaybettiğimiz 855 dersliğin üzerine çıkmış bulunmaktayız. Eylül döneminde yaklaşık 10 yeni okulumuz devreye alınacak. Bir buçuk yıl içinde ilimizde okul problemi kalmayacak duruma geleceğiz." dedi.

Bakır, sadece fiziki iyileştirmeler değil, akademik başarılar açısından da önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda bilimsel, sportif ve kültürel alanlarda önemli dereceler elde etti. TEKNOFEST’te Türkiye birinciliği, MEB Robot Yarışması’nda uluslararası birincilik kazandık. Ayrıca bazı okullarımızda öğrencilerimiz Filistin’e yönelik etkinliklerle duyarlılık gösterdi." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir ise, "Bu yılın sonunda 150 bin 393 öğrencimiz karnelerini aldı. 12 bin 950 öğretmenimiz büyük bir adanmışlıkla her öğrencinin kalbine bilgiyle birlikte umut, ahlak ve cesaret tohumları ekmiştir. Sizlerin fedakârlığı olmasa, müreffeh bir Türkiye’den söz edemeyiz." dedi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Özdemir, "Tamamlanan 54 yeni okul ve güçlendirilen 10 okul ile 925 derslik kazandık. Eylül ayına kadar 283 yeni derslik daha eklenecek. Böylece toplamda bin 208 dersliğe ulaşarak kaybettiğimiz 855 dersliğin yüzde 42 fazlasını geri kazanmış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilirken, karne alan öğrenciler büyük bir coşkuyla yaz tatiline başladı.