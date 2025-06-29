Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde 30 Haziran Pazartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre, 30.06.2025 Pazartesi günü sabah saat 08.00’den gece 22.00’ye kadar Malatya genelinde kuzeyli yönlerden saatte 50-70 km hızında kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde saatte 80 km’ye kadar ulaşabilecek fırtına bekleniyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, ilimizde 30 Haziran 2025 günü şiddetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.