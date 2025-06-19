Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen açık sistem sulama kanalı projesiyle Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi’nde 1000 dekardan fazla tarım arazisi modern sulama altyapısına kavuşuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmak amacıyla başlattığı sulama projeleri kapsamında, Yeşilyurt İlçesi Çayırköy Mahallesi’nde açık sistem sulama kanalı çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Suya Yön, Toprağa Can Veren Projeler" kapsamında Çayırköy Mahallesi’nde sürdürülen açık sistem sulama kanalı projesiyle, 1000 dekardan fazla tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Projenin finansmanı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanırken, projelendirme, uygulama ve denetim ise Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülüyor.

Elemendik Göleti’nden sağlanan suyun bölgeye ulaştırılmasını hedefleyen projeyle, ekonomik ömrünü tamamlamış sulama kanallarının yenilenerek, suyun etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunuluyor. Toplamda 4 bin metrelik kanal yapımının sürdüğü çalışmayla birlikte, 70 haneden oluşan ve 350 nüfusa sahip Çayırköy Mahallesi’nin tarımsal üretimi güçlendirilmiş olacak.

Mahalle Muhtarı Mustafa Cengiz, sulama kanallarının 1980’li yıllarda yapıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz yaptı sağ olsun, ekonomimize ve insanlarımıza sağladığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Veysel Sarı ise yapılan yatırımla ürün çeşitliliğinin arttığını belirterek, "Bu hizmetler artarsa köydeki göçlerde olmayacak" dedi.

Sezer Pektaş da kanalların uzun yıllardır atıl durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl belediyemiz kanalları yaparak bizlere çok büyük bir hizmet vermiş oldu" ifadelerini kullandı.