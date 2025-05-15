Malatya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre anlayışı ve yerel üretimi teşvik etme hedefi doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde Sanat Sokağı girişinde düzenlenen etkinlikte, binlerce fide kısa sürede tükendi.

Belediyeye bağlı Orduzu’daki Katı Atık Entegre Tesisi’nde 1000 metrekarelik alanda yetiştirilen sebze fideleri, çevre dostu enerji kaynakları kullanılarak üretildi. Katı atıklardan elde edilen elektrik ve ısı enerjisiyle ısıtılan serada yetiştirilen fideler, vatandaşlara ulaştırılmak üzere özenle paketlenip Sanat Sokağı girişine getirildi. Dağıtım esnasında otobüste seyahat edenlerden trafikteki sürücülere, yaya vatandaşlara kadar geniş bir kesime fide ulaştırıldı.

İklim değişikliğinin gıda üretimine etkilerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiye ve üretime verdiği destekle çevreci tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, fide üretimi ve dağıtımına önümüzdeki dönemlerde de devam edeceklerini belirtti.