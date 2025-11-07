Mersin’in Erdemli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, narenciye bahçelerine sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’ndeki makilerle kaplı uçurumların olduğu alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar, ilaçlama tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, narenciye bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının başladığı anlarda çekilen cep telefonu görüntüleri, bölgede yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.