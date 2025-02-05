TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, orta saha oyuncusu Mahmut Bilir’i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, İskenderunspor’dan orta saha oyuncusu Mahmut Bilir’i kadrosuna dahil etti. Mahmut Bilir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 30 yaşındaki Mahmut Bilir, Hacettepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Menemen FK, Sarıyer, Ankara Demir, Sincan Belediye Ankaraspor, ve İskenderunspor formalarını giydi. Bilir, bu sezon İskenderunspor formasıyla 17 maça çıkarken 2 de gol kaydetti.