Kepez Belediyesi’nin yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenleyeceği "Sahne Kepez" etkinlikleri, Ahatlı Mahallesi’nden başladı. Müzikten tiyatroya, çocuk şovlarından renkli gösterilere kadar birçok farklı etkinlik, mahalle sakinleriyle buluştu.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Sahne Kepez" etkinlikleri, Ahatlı Mahallesi’nden start aldı. Mahalle sakinleri müzikten tiyatroya, çocuk gösterilerinden eğlenceli performanslara kadar birçok renkle buluştu. Yaz akşamını sanatla, müzikle ve neşeyle dolduran etkinlik, mahalle sakinlerinin ilgisiyle karşılandı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, etkinliğe katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. "Sahne Kepez"in heyecanına ortak olan Başkan Kocagöz, "Her şey sizlerin mutluluğu için. Kepez’in geleceği çocuklarımız için, kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve emeklilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Sizler bize inandınız, biz de sizlere layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerine seslenen Başkan Kocagöz, "Çocuklar hepimizin en kıymetlisi, en değerlisi. Onları nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği de o yönde şekillenecek. Bize verdiğiniz oyları helal ettirmek için çalışıyoruz" diyerek, tüm çocuklara iyi eğlenceler diledi.

Kocagöz’ün konuşmasının ardından sahne sırası Kepez Kent Tiyatrosu’na geçti. Aylin Arslan’ın derleyip yönettiği "Düğün Hatırası" adlı oyun seyirciyle buluştu. Kırsal yaşamın sıcaklığını ve mizahını altı farklı köy hikayesi üzerinden anlatan oyun, bir düğün atmosferiyle sahnelendi. Seyircilerin arasında oynanan bu interaktif tiyatro, izleyenleri adeta bir düğün hatırasına götürerek beğeni topladı.

Kepez Belediyesi’nin "Sahne Kepez" etkinlikleri yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek.