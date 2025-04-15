Samsun’da mahallesindeki yolların yapılmadığını iddia eden bir kişi, Cumhuriyet Meydanı’nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle eylem sonlandırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinin kırsal Kurugökçe Mahallesi’nde yaşayan Hakan Tüysüz (34), mahalle yolunun uzun süredir yapılmadığını ve yaşanan mağduriyetin giderilmediğini ileri sürerek tepkisini göstermek için meydanda kendini yakma teşebbüsünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak Tüysüz’ü ikna etmeye çalıştı. Belediye başkanının gelmesini isteyen Tüysüz, eylemine devam etti. Polis ekipleri, sivil bir zabıta personelini belediye başkan yardımcısı gibi tanıtarak Tüysüz’e yaklaştırdı. Bu sırada sivil polis memuru ani bir hareketle Tüysüz’e müdahale ederek, diğer polislerin yardımıyla şahsı etkisiz hale getirdi.

Polis aracına bindirilen Hakan Tüysüz, "15-20 kilometrelik yol. Annem hastalandı, doktora götürdüm, sıkıntı yaşadım. Yolun yapılmasını istiyorum" dedi.

Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.