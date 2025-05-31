Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Mahabad Bulvarının estetik ve yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlamak için başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, daha yeşil ve estetik bir Diyarbakır için kendi serasında ürettiği ve dışarıdan satın aldığı çeşitli bitkilerle, park, refüj ve kavşakları süslüyor. Kavşak ve refüj düzenleme işi kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde yer alan Selahattin Eyubi, Musa Anter, Diclekent, Tekel ve Fırat bulvarları kesişimlerindeki kavşaklarda çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Mahabad Bulvarının 5 kesişim noktasındaki çalışmalarından önce alanda eksik görülen altyapı işlemlerini tamamladı. Altyapı işlemlerinin ardından ekipler, 5 farklı bulvarın kavşaklarına farklı renk ve türlerde bin 906 adet gül fidesini toprakla buluşturdu. Devam eden çalışmada başta zakkum, alev çalısı, gold taflan olmak üzere toplam iki bin 688 bitki de kullanıldı. Ekipler, Mahabad Bulvarında yürüttükleri peyzaj düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının oluşturduğu iş takvimi periyodunda Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde peyzaj çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.