MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 30 Haziran Pazartesi günü sona erecek olan yerinde dönüşüm desteği başvuru süresinin uzatılması gerektiğini belirterek, Malatya’nın bu destekten en az faydalanan illerden biri olduğunu söyledi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yerinde dönüşüm süreciyle ilgili önemli bir çağrıda bulundu. 30 Haziran’da sona erecek olan başvuru süresinin uzatılması gerektiğini dile getiren Karademir, "Malatyalı hemşehrilerimizin gözü kulağı bu konuda verilecek kararda" dedi.

Yerinde dönüşüm projelerinin belediyelerde yürütüldüğünü ve ciddi çalışmalar olduğunu ancak bu sürede projelerin tamamlanamayacağını vurgulayan Karademir, "Projelerin bu kısa sürede yetişemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bakanlığımızdan Malatya’mız adına hayırlı bir haber bekliyoruz. Deprem gören 4 il arasında yerinde dönüşüm desteğini en az alan il şu anda Malatya" ifadelerini kullandı.

Sürecin aksamasında imar çalışmaları ile tapu ve belediye personel eksikliğinin etkili olduğunu aktaran Karademir, "Vatandaşımız projelerini yetiştirmekte zorlanıyor. Bizler de bu nedenle yetkililere çağrıda bulunduk. İnşallah milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve ilgili kurumlar bakanlığa gerekli baskıyı yaparlar ve bu sürenin uzatılmasıyla ilgili olumlu bir karar çıkar" şeklinde konuştu.

Yerinde dönüşüm desteğinin Malatya’nın yeniden ayağa kalkması açısından hayati önem taşıdığını kaydeden Karademir, "Bu destek, şehrimizin demografik yapısının bozulmaması ve Malatya kültürüyle yeniden ayağa kalkması için çok önemli. 30 Haziran’da bitecek sürenin kesinlikle uzatılması gerekiyor. İnşallah bakanımızdan bu yönde hayırlı bir haber gelir. Ben tüm Malatya’mıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.