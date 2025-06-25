Bartın’da madenciler Kozılay’ın düzenlediği kampanyaya katılarak, kan bağışında bulundu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanlığı, Hattat Madencilik ve Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi. Madenciler kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, madencilere katılımları ve destekleri için teşekkür ederek, "Bugün iş yerimizde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanlığı olarak Hattat Madencilik ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasını büyük bir katılımla gerçekleştirdik" dedi. Madencilerin bu tür kampanyalardaki duyarlı davranışlarının önemine vurgu yapan Açıkgöz, "Madenci her zamanki gibi yine hassas davranarak, duyarlı davranarak görevini yaptı. Bu tür kampanyalar çok önemli. Madencinin duyarlılığı, madencinin hassas davranması, hassas hareket etmesi bütün kamuoyuna örnek olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı yetkilileri ise kanın önemine dikkat çekerek, gösterdiği duyarlılık nedeniyle madencilere ve sendika yönetimine teşekkür etti.