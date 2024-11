Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Manisa Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) yaptığı açıklamada, Manisa’da 948 kişinin bağımlılıklardan kurtulmak için Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne başvurduğunu söyledi. Dinç açıklamasında madde ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin sayısının birbirine yakın olmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Manisa Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek Yeşilay Şube Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu ve YEDAM personeli ile bir araya geldi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, vatandaşların sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi, o bağımlılıklardan uzak durması için özellikle çocukları ve gençleri korumak için gece gündüz mücadele ettiklerini kaydetti. Dinç, Manisa’da 948 kişinin bağımlılıklardan dolayı Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne tedavi olmak için başvurduğuna dikkat çekti.

Dinç, “Bu çerçevede en çok hassasiyet gösterdiğimiz konu önleme çalışmalarımız. Şubelerimiz Türkiye’nin 120 noktasında. Aynen Manisa’da olduğu gibi çocuklarımız ve başta olmak üzere insanlarımız bağımlı olmasınlar diye çalışmalar yapıyorlar programlar organize ediyorlar. Şube yönetimlerimizde yer alan gençlik kollarımız, kadın komisyonlarımız, genç adaylarımız her konudaki, her kitledeki, her yaş grubundaki insanlarımıza ulaşmak için farklı farklı etkinliklerle kararlılığımızı ifade ediyorlar, mesajlarımızı ulaştırıyorlar. Yeşilaycı bir hayat tarzı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat tarzını insanlara aşılamaya çalışıyorlar. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi kapsamında, okulda bağımlılığa müdahale programı kapsamında yaşam becerileri programı kapsamında Anaokulundan itibaren üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrencimize, çocuğumuza ulaşıyoruz ve onlara her yıl 10 milyon öğrenciye, 2 milyon anne babaya bağımlılıkla alakalı ihtiyaç duydukları bilgileri ve becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Manisa özelinde de bütün Türkiye’de yaptığımız çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim programı kapsamında yaptığımız çalışmalar hem okulda bağımlılığa müdahale programı kapsamında yaptığımız çalışmalar hem de yaşam becerileri kapsamında yaptığımız çalışmalar öte yandan Yeşilay Spor Kulübü üzerinden çocuklara ve gençlere sportif beceriler kazandırarak bağımlılıklar karşısında onları güçlendirmek hem de hanımlar komisyonumuzun kadınlar komisyonumuzun, gençlik komisyonumuzun yaptığı çalışmalar üzerinden insanlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, becerilerini arttırmak, farkındalıklarını arttırmak konusunda onları korumak, koruyucu faktörlerini arttırmak konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ama bir şekilde bağımlılık tuzağına düştüyse insanımız, Manisalı kardeşlerimiz onlardan da vazgeçmiş değiliz. Onları da kaderlerine terk etmiş değiliz. Onlar da bu şekilde devam etsinler diye asla bir kabulümüz söz konusu olamaz. Hiçbir vatandaşımızdan, hiçbir arkadaşımızdan, kardeşimizden vazgeçemeyiz” diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede dört elle çalıştıklarını vurgulayan Dinç, “Hangi bağımlılığa bulaşmış olursa olsun bizler, Danışmanlık Merkezimizdeki psikolog arkadaşlarımızla, sosyal hizmet uzmanlarımızla beraber onların yardımına koşmak için, onların bu problemden kurtulmak için dört elle çalışıyoruz. Bu noktada Manisa özelinde baktığımızda şimdiye kadar Manisa’da 948 tane kardeşimiz Yeşilay Danışmanlık Merkezimize tedavi olmak için başvurmuş bağımlılıklarından dolayı. Bunlardan 300 tanesi tütün bağımlılığı için başvurmuş. Manisa’daki kardeşlerimiz bu tütün bağımlılığıyla alakalı ciddi bir farkındalık içerisinde ve bundan kurtulmak için yardım almaya gelmişler. Tütün bağımlılığı, bütün bağımlılıklar içerisinde belki daha az zararlı gibi görünüyor ama baktığımızda her yıl 200 bin vatandaşımızı tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybediyoruz. Dolayısıyla her ne kadar ciddiye o kadar bir yerlere kıyaslandı ve ciddiye alınmasa da tütün bağımlılığı insanımıza çok ciddi zararlar veriyor. Manisa halkımıza da çok ciddi zarar veriyor. İkinci olarak 188 kişiye madde bağımlılığıyla alakalı, 138 kişi alkol bağımlılığıyla alakalı, 179 kişi kumar bağımlılığıyla alakalı merkezlerimize başvurmuş. Bu da oldukça dikkat çek rakam çünkü madde bağımlılığıyla ilgili başvuranlarla, kumar bağımlılığıyla ilgili başvuranların sayısı birbirine oldukça yakın. Demek ki bütün Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da kumar bağımlılığı konusunda ciddiye alınması gereken önemli önlemlerin alınması gereken bir durum söz konusu” dedi.

Genel Başkan Dinç açıklamasını şöyle tamamladı: "Bugün burada olmamız doğrusu Manisa’ya verdiğimiz önemi gösteriyor. Ekip olarak kalabalık bir şekilde geldik. Manisa kritik bir yer. Hem üniversitedeki nüfus anlamında gençler anlamında hem de Manisa’nın kendi nüfusu anlamında artı sanayi bölgesi olması anlamında Çok ciddi bir mekan, merkez bizim için. Bağımlılıkla alakalı verilere baktığımızda da Manisa çok çalışmamız gereken bir yer. Dolayısıyla Türkiye’nin her şehrinde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz çalışıyor. Şubelerimiz çalışıyor. Ama Manisa biraz daha yoğun çalışmamız gereken yerlerden bir tanesi. Çünkü genç nüfusumuz burada fazla. Çünkü organize sanayi bölgesinde riskli gruplarımız fazla. Çünkü Manisa özelinde bağımlılık diğer şehirlere nazaran daha büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Manisa’da çok daha fazla çalışmak zorundayız. Bu kadar büyük bir tehdit varken sadece bir gruba, bir ekibe, bir kuruma bırakılmaz bu iş, bütün Manisalıların bu bağımsızlık mücadelesine sahip çıkması ve bunu desteklemesi gerekiyor. Çünkü hakikaten bizim her mahalleye, her sokağa girmekle alakalı kararlılığımız var. Her sokağa her mahalleye girmemiz lazım. Çünkü bağımlılık endüstrisi her sokağa girip çocuklarımızı gençlerimizi zehirliyor. Bu destek lazım bize. Para istemiyoruz, gönüllülük istiyoruz gönüllü olarak gelsinler, destek olsunlar”