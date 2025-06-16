L’Oréal, Paris’te düzenlenen VivaTech 2025’te güzellik inovasyonları portföyünü sergiledi. Etkinlikte "New Frontiers of Beauty (Güzelliğin Yeni Ufukları)" temasını öne çıkaran şirket; cilt yaşlanmasını yavaşlatan bilimsel yaklaşımlardan yapay zekâ destekli güzellik asistanlarına, dikey tarımdan sanal makyaj deneyimlerine kadar birçok yeniliği tanıttı.

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal, Avrupa’nın önde gelen teknoloji fuarlarından Viva Technology 2025’te, yeni nesil güzellik inovasyonlarını tanıttı. Etkinliğe dokuzuncu kez katılan şirket, hem halihazırda piyasada yer alan yeni kişiselleştirilmiş, kapsayıcı ve sürdürülebilir güzellik çözümlerini hem de yeni lanse ettiği inovasyonlarını ziyaretçilerle buluşturdu. "New Frontiers of Beauty (Güzelliğin Yeni Ufukları)" temasıyla etkinliğe katılan marka; uzun ömür, sürdürülebilirlik, kişiselleştirilmiş bakım ve dijital deneyim alanındaki inovasyonlarını sergiledi. Sergilenen yenilikler arasında; biyolojik yaşlanmanın temel nedenlerini hedefleyen L’Oréal Longevity Integrative Science, bitki bazlı içerikler için yapay zekâ destekli dikey tarım teknolojisi, trend makyaj görünümlerini yeniden oluşturmak için tasarlanan YSL Beauty Hyper Look Studio ve Agentic AI ile WhatsApp entegrasyonuna sahip L’Oréal Paris Beauty Genius yer alıyor.

"Yeni bir tekno-güzellik çağı"

L’Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barbara Lavernos, "Güzellik teknolojisinin lideri olarak, L’Oréal uzmanları ve farklı paydaşlarımızdan oluşan eşsiz bir ekosistemle iş birliği yaparak tüketicilerin karşılanmamış güzellik ihtiyaçlarına cevap veren inovasyonları hayata geçiriyoruz. 2025 edisyonu, L’Oréal’in VivaTech’e bugüne kadarki en cesur katılımı ve uzun ömür, sürdürülebilirlik, tüketici deneyimi ve üreticilik alanlarında yeni bir tekno-güzellik çağını temsil ediyor" dedi.

"Güzellik yeniden tanımlanıyor"

L’Oréal Grup Dijital ve Pazarlama Direktörü Asmita Dubey ise etkinlikle ilgili olarak "Teknoloji, tüketicilerimizin günlük yaşamlarının neredeyse her alanına dokunuyor. Yapay zekâ, jeneratif yapay zekâ ve agentic yapay zekâ gibi dönüşüm oluşturan teknolojiler, güzellik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyor. Bu nedenle hem üreticilik hem teknolojiyle eşsiz tüketici deneyimleri sunmaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket, VivaTech 2025’te inovasyon ekiplerinin uzmanlığıyla biyoteknoloji, dijital, bilim ve girişimcilik dünyasındaki paydaşlarını bir araya getirdiği "Açık İnovasyon Ekosistemi"ni de sergiledi.

Uzun ömürlü güzellikte yeni ufuklar

Yapılan açıklamaya göre; şirket, cilt yaşlanmasına dair anlayışı dönüştüren Longevity Integrative Science yaklaşımıyla, yalnızca belirtilere müdahale etmeyi değil; hücresel sağlığı koruyarak yaşlanmayı önlemeyi hedefliyor. Longevity AI Cloud teknolojisine dayanan sistem, cildin biyolojik yaşını analiz ederek kişiselleştirilmiş bakım yollarını ortaya koyuyor. Lancôme Cell BioPrint, kullanıcıların cilt biyolojik yaşını beş dakika içinde ölçen taşınabilir bir tanı cihazı sunarken rénergie Nano-resurfacer 400 Booster ise görünmez mikro kanallar oluşturarak evde klinik sonuçlar sağlayan nanoçip teknolojisine sahip bakım cihazı olarak dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlikte yeni ufuklar hedefleniyor

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Doğal kaynakların verimli kullanımı hedefiyle geliştirilen Interstellar Lab BioPods, yapay zekâ destekli dikey tarım sistemiyle bitkisel içerikleri kontrollü ve sürdürülebilir bir ortamda yetiştiriyor. Bu sistem sayesinde su ve enerji tüketimi optimize edilirken, yüksek kaliteli aktif bileşenlerin üretimi güvence altına alınıyor. Öte yandan, Cosmo International Fragrances ile geliştirilen Osmobloom teknolojisi, çiçeklerin kokusunu zarar vermeden havadan yakalayarak daha önce doğal yollarla elde edilmesi mümkün olmayan kokuların parfümlere entegre edilmesini sağlıyor. Bu yaklaşımın somut bir örneği, Valentino Beauty’nin "Private Talk" parfümünde yer alan tuberoz esansı. Saç bakımında ise AirLight Pro, L’Oréal Professionnel ve Zuvi iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil bir saç kurutma cihazı olarak öne çıkıyor. Hava, ısı ve kızılötesi ışığı birleştirerek yüzde 21 daha hızlı kuruma, yüzde 55 daha fazla nem ve yüzde 19 daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Meta iş birliğiyle geliştirilen L’Oréal Paris Beauty Genius, 7/24 hizmet sunan, agentic AI ile çalışan kişisel bir güzellik asistanı. WhatsApp üzerinden erişilebilen bu sistem, kullanıcılarla birebir etkileşim kurarak onlara cilt, saç ve makyaj ihtiyaçlarına özel öneriler sunuyor. La Roche-Posay Spotscan+Coach, akne eğilimli ciltler için yapay zekâ destekli analizler, kişisel bakım rutinleri ve Calm uygulamasıyla entegre meditasyon, nefes ve uyku içerikleriyle bütünsel bir destek sağlıyor."

Şirket tarafından desteklenen çok markalı yapay zekâ pazaryeri Noli, 1 milyondan fazla yüz tarama verisi ve binlerce ürün formülünü analiz ederek her kullanıcıya uygun ürün önerileri sunuyor. Tüm bu sistemler, Salesforce iş birliğiyle geliştirilen Agentic Consumer Care çatısı altında, müşteri temsilcilerine rutin işlerden arındırılmış, daha kişisel ve etkili etkileşimler kurma fırsatı sunuyor.

Yapay zekada önemli gelişmeler

Şirket, yapay zekâ destekli güzellik deneyimlerini geliştirmek amacıyla NVIDIA ile stratejik bir iş birliği yürütüyor. Bu kapsamda L’Oréal, NVIDIA AI Enterprise platformunu kullanarak ürünlerin 3D görselleştirmesi, içerik üretimi ve kişiselleştirilmiş pazarlama gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor.

İş birliğinin dikkat çeken örneklerinden biri olan Noli (No one like I), L’Oréal’in AI destekli çok markalı pazar yeri olarak her kullanıcıya özel ürün önerileri sunuyor. NVIDIA ve Accenture tarafından geliştirilen altyapısıyla Noli, güzellik alışverişini daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hâle getiriyor.

Ayrıca, CREAITECH içerik platformu da NVIDIA teknolojileriyle desteklenerek, kampanyaların hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor.

YSL Beauty Hyper Look Studio, sosyal medya trendlerini gerçek zamanlı olarak takip ederek kullanıcıların seçtiği görünümleri artırılmış gerçeklikle sanal ortamda denemelerini sağlıyor. Makyaj, teknoloji ve kültürün kesişiminde deneyim sunan platform, kullanıcıları etkileşime davet eden yeni nesil bir ‘Beautytainment’ deneyimi sunuyor. CreAltech ise L’Oréal’in içerik üretim laboratuvarı olarak, Google, Adobe ve OMI gibi iş ortaklarıyla birlikte geliştirilen jeneratif yapay zekâ modelleriyle çalışan bir ekosistem. Binlerce platforma uygun, markaya özgü ve etik ilkelere bağlı görsel, metin ve video içeriği üretimi bu sistem sayesinde mümkün hale geliyor.