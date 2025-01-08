Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde sınıf arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanan liseli hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gebze ilçesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı şubeden 10. sınıf öğrencileri Ö.P. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ö.P., arkadaşı M.A’yı bacağından bıçakladı. M.A. kanlar içinde yerde kalırken ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi ambulansla hastaneye götürdü. Ö.P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.