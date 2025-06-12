Balıkesir Üniversitesi ile Rahmi Kula Anadolu Lisesi arasında, lise öğrencilerinin sağlık bilimleri alanına ilgisini artırmak, kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve bilimsel çalışma yapma kapasitelerini geliştirmek amacıyla bir eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imzalanmasının ardından, Rahmi Kula Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahmut Ali Şahin beraberinde Okul Müdür Yardımcısı Hilal Karakış ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ı ziyaret ederek gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İş birliği protokolü kapsamında, Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencileri Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden sağlık bilimleri alanında eğitim alabilecek, Tıp Fakültesi laboratuvarlarında gözlem yapabilecek ve öğrenci projelerinde fakülte imkânlarından yararlanabilecek.

Üniversite-lise iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol ile gençlerin bilimsel farkındalıklarının artırılması, sağlık alanında kariyer planlamalarının desteklenmesi ve nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.