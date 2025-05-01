Marmara Denizi’nde 5 gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle av yasağından muaf olan küçük balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Tekirdağ’da 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri, Marmara Denizi’nde etkisini sürdüren kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle limanda bekleyişini sürdürüyor. Hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, bu zamanı boş geçirmemek için teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Limanda ağlarını tamir eden balıkçılar, fırtına dindikten sonra denizde aksaklık yaşamamak için teknelerindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Balıkçılar, fırtınanın birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini, bu süreçte hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Denize çıkamamanın ekonomik anlamda olumsuz etkileri olduğunu söyleyen balıkçılar, poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte yeniden avlanmaya başlamayı umut ediyor.