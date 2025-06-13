İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, yaklaşan LGS ve YKS öncesinde öğrencilerin psikolojik olarak yorulduğuna dikkat çekerek, "Sınav hazırlık sürecinde öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını gözeten ve psikolojik sağlamlığı destekleyen bir ebeveynlik yaklaşımı çok kritik bir öneme sahip" dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, yaklaşan LGS ve YKS öncesinde öğrenci ve veliler için önemli uyarılarda bulundu. Çocukların bu dönemde akademik başarı baskısına maruz kalmasının olumsuz yönlerine değinen Okur, bu baskının gelecekte yetersizlik, başarısızlık korkusu ve değersizlik hissi gibi duygusal yükler oluşturacağına dikkat çekti.

"İhlas Koleji olarak yalnızca akademik başarıya değil, öğrencinin psikolojik dayanıklılığına da önem veriyoruz"

Sınav hazırlığında en önemli konulardan birinin psikolojik dayanıklılık olduğunu belirten Okur, çocukların öğrenme hızı, ilgi alanı ve potansiyelini gözetmeden oluşturulan yüksek beklentilerin muhtemel zararlarına da dikkat çekti. Okur, "Öğrencinin değerini sınav sonuçları belirleyemez. Gençlerin başarısızlık karşısında kendilerini değersiz hissetmemeleri, aksine bu tecrübeyi bir öğrenme fırsatı olarak görmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Akademik başarı için öğrencilerin sağlam bir ruh haline sahip olmaları gerektiğine de işaret eden Okur, İhlas Koleji’nde bu anlamda rehberlik servisi tarafından yıl boyunca seminer programları düzenlendiğini ifade etti.

"Bireyselleştirilmiş çalışma planları başarıyı getiriyor"

İhlas Koleji’nde öğrencilerin güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit ettiklerini belirten Okur, "Bu tespitleri, her öğrencimizin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırladığımız takip programları, danışmanlık sistemi, etütler, birebir rehberlik ve deneme analizleriyle gerçekleştiriyoruz" dedi. İhlas Kolejinde okuyan öğrencilerin sınav sürecinde dışarıdan herhangi bir destek almalarına gerek kalmadığını vurgulayan Okur; Akşam Ders Atölyeleri, hafta sonu takviye programları, sınav hazırlık kampları, LGS ve YKS prova sınavlarıyla yoğun ve etkili bir programa sahip olduklarını ifade etti.

"İhlas Koleji’nde sınavlara hazırlık sürecini bütüncül bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Çok şükür, bu gayretlerimizin neticelerini de alıyoruz" diyen Okur, aldıkları Türkiye birincilikleri ve derecelerle bu sistemin verimliliğini ortaya koyduklarını söyledi.

"Amacımız, iyi insan yetiştirmek"

Eğitimciler olarak en büyük amaçlarının iyi insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Okur, "Talim ve terbiye bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu kanatlardan biri zayıf kalırsa uçuş gerçekleşemez. O yüzden sadece akademik başarıya odaklanırsak, öğrencilerimizi hayata hazırlama konusunda eksik kalırız. Önemli olan, akademik başarıyı hayata doğru bir şekilde transfer edebilecek; vatanına, milletine hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş bireyler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.