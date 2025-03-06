Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde rüzgar nedeniyle eğilen ve yıkılma tehlikesi olan telefon direğindeki leylek yuvasının bakım ve onarımını gerçekleştirildi.

Kandıra Kocakaymaz Mahalle sakinlerinden Harun Ergin, Hacıgaziler Cami’nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Durumu 153 Çağrı Merkezi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildiren Ergin, leylek yuvasının onarılmasını talep etti. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ekipleri, kısa süre içinde olay yerine giderek, leylek yuvasının bulunduğu telefon direğinin bakımını yaptı.

Rüzgarın etkisiyle yan yatan direk, yerinden sökülüp sağlam bir şekilde yeniden monte edildi. Ayrıca direğin üzerine kurulu olan leylek yuvası da dikkatle yerinden alındı. Eski yuvadaki dal parçaları temizlenerek, yeni yuva özenle yerine yerleştirildi. Onarım ve temizlik çalışmalarının ardından leylek yuvası yeniden kullanıma sunuldu. Yuvasına konan leylekler, yaşam alanlarına yerleşti.

Yapılan çalışmadan dolayı mutlu olan Harun Ergin, leylek yuvasının onarılması talebine hızlıca dönüş yapan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Her yıl mart ayında köyüne misafir olan leyleğin ağustos ayına kadar yavrularına burada baktığını, evinin bahçesindeki direğe yuva yapan leyleğin çok uzun zamandır kendilerine komşuluk ettiğini ifade eden Ergin, leyleğin köylerinin neşesi ve simgesi haline geldiğini söyledi.