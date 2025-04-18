SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Fzt. Nursena Kılıç, lenfödemde, kompleks boşaltıcı fizyoterapi ile ödemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Uzm. Fzt. Nursena Kılıç, lenfödemin, lenf sisteminin sonradan ya da doğuştan sebepler ile hasar görmesi sonucunda proteinden zengin olan sıvının cildin altında birikmesi sonucu yumuşak dokunun şişmesi durumu olduğunu ifade etti. Uzm. Fzt. Kılıç, ödemin bir semptom, lenfödemin ise bir hastalık olduğunu belirtti.

Lenfödemin en önemli ve ilk belirtisinin vücudunun bölümlerinde şişlik olduğunu kaydeden Uzm. Fzt. Kılıç, "En sık kol ve bacakta görülürken, baş-boyun, karın ve genital bölgede de karşılaşılmakla birlikte aynı anda birden fazla bölge de etkilenebilmektedir. Ödem, ağırlık, dolgunluk, gerginlik hissi ve nadir de olsa ağrı semptomlarına sebep olabilir. Fiziksel ve duygusal açıdan hastanın aile, çalışma, sosyal ve cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde ciddi biçimde etkiler. İlk belirti olan dokuda şişlik, tedavi edilmediği taktirde ilerleyici olan hastalıkta beslenemeyen ciltte yaralar ve sürekli olarak enfeksiyonlar gelişir" dedi.

Lenfödem tedavisi

"Sürekli ve artarak çoğalan bir hastalık olan lenfödem tedavisinde Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (KBF) Programı, uluslararası kabul gören ve kanıta dayalı en yaygın tedavi yöntemidir" diyen Uzm. Fzt. Kılıç, şu bilgileri paylaştı: "Tedavideki amaç, sağlıklı bölgeye doğru lenf drenajı ile şişliği kontrol altına sağlamaktadır. Aynı zamanda kompleks boşaltıcı fizyoterapi programı ile hasta eğitimi ve enfeksiyon oluşumunu veya tekrarlamasını önleyerek, hastanın günlük yaşamına dönüşünü hızlandırmaktır. KBF uluslararası sertifika programları ile bu alanda uygulama yetkinliğine sahip fizyoterapistlerce uygulanır. KBF; cilt bakımı, manuel lenf drenajı, kompresyon (Bandaj veya kompresyon çorabı), egzersiz ve öz bakım komponentlerinden oluşur"

KBF’nin iki fazda uygulandığını söyleyen Uzm. Fzt. Kılıç, şu bilgileri paylaştı: "Faz 1 - Boşaltım Fazı (Yoğun faz): Amaç ödemin azaltılmasıdır. Tedavi günlük yapılır, kompresyon bandaj ile sağlanır, ödem şiddetine göre 3-6 hafta kadar sürebilir. Faz 2 - Koruma Fazı: Oldukça önemli olan bu fazda uzun süreli koruma amaçlanır. Haftada 2-3 kez yapılabilir, kompresyon çorap ile sağlanır. Kompresyon çorabı tercihen kişiye özel olmalıdır."

Lenfödemi veya lenfödem riski olan hastalara öneriler

Uzm. Fzt. Kılıç lenfödemi veya lenfödem riski olan hastalara şu önerilerde bulundu. Kılıç, "Bağışıklık sistemi için hijyen sağlanması oldukça önemlidir. Burun, kulak ve genital bölge hijyenine özen gösterilmelidir. Alerji yapacak kozmetik ürünlere dikkat edilmelidir. Sıkı mücevherler damarları sıkıştıracağından kullanılmamalıdır. Kedi-köpek tırmalamasına dikkat edilmelidir. Güneş yanığına dikkat edilmeli, şişen bölge güneşe aşırı maruz bırakılmamalıdır. Hamam ya da sauna vb. sıcaklığın yoğun olduğu yerlerde bulunulmamalıdır. Kıyafetlerin iç çamaşırı, pantolon, etek vb. giysiler kemer vb. aksesuarların cildi kesmesi engellenmelidir. İç çamaşırlar cilt üzerinde sıkı olmamalıdır. Cildin nemlendirilmesine önem gösterilmelidir. Etkilenen bölgeden tansiyon ölçümü, enjeksiyon gibi işlemler yaptırmamaya özen gösterilmelidir. Uçakla seyahat edecekler mutlaka bası giysisi giymelidir" diye konuştu.