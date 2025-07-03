Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Kaplan, bel fıtığı tedavisinde ameliyat korkusu yaşayan hastalar için anestezi gerektirmeyen, yeni nesil yöntemler hakkında bilgi verdi.

Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Kaplan, lazer nükleoplasti ve RF Ablasyon işlemlerinin, ameliyathane şartlarında ama genel anesteziye gerek olmadan uygulanan "ameliyatsız" tedavi seçenekleri sunduğunu belirtti.

"Bu yöntemlerde sadece işlem yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Genel anestezi riski ortadan kalkar. Ortalama 20-30 dakika süren bir işlemdir" diyen Dr. Kaplan, tedavinin önemli avantajları olduğunu belirtti.

Op. Dr. Serdar Kaplan, "Ameliyatsız bir yöntemdir, bu nedenle yara enfeksiyonu, kanama veya sinir harabiyeti riski yok denecek kadar azdır. İşlem sonrası hasta yaklaşık 1-2 saat serviste takip edilir ve aynı gün taburcu edilir. Hastalar genellikle aynı gün günlük yaşamlarına dönebilir" dedi.

Son teknoloji cihazlar yardımıyla gerçekleştirilen lazer nükleoplasti ve RF Ablasyon işlemleri, bel fıtığı nedeniyle uzun süre ağrı yaşayan, klasik ameliyat istemeyen veya genel anestezi alamayacak hastalar için etkili ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanan bu yöntem sayesinde bel fıtığı tedavisinde hızlı iyileşme ve konfor hedefleniyor.