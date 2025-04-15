Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Ispartakule kesiminde çalışmaları devam ediyor. Otoyol çerçevesinde yapılan Sazlıdere köprüsü hızla yükselirken, projenin tamamlanmasıyla binlerce yeni konut projesinin olduğu Ispartakule ve Başakşehir bölgelerindeki trafik yoğunluğu da azalacak.

İstanbul’un batısından Kınalı’dan başlayarak Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan Kuzey Marmara Otoyolu, bölgenin trafik yükünü çekiyor. 398 kilometre uzunluğunda tasarlanan otoyola Nakkaş-Başakşehir-Ispartakule kesimi de dahil edildi. 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle projenin toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı. Yapımı hızla devam eden proje kapsamında Sazlıdere köprüsü de yükseldi.

Köprü ve otoyol şantiyesinde dron ile çekilen görüntülerde köprü direklerinin 100 metre yüksekliğe ulaştığı ve üzerindeki yoğun çalışmalarının devam ettiği görüldü.

İstanbul’un trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen proje

Bahçeşehir Kavşağı’ndan güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yoluyla binlerce yeni konut projesinin bulunduğu Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne Otoyolu’na bağlantı sağlanabilecek. İstanbul Havalimanı’ndan Beylikdüzü istikametine gidecek vatandaşlar da Nakkaş bağlantı yolunu kullanarak kısa sürede ulaşım imkanına kavuşacak.

Yeni İstanbul bu bölgede yer alıyor

İstanbul’da yer alan deprem riski nedeniyle yapılan projelendirme çalışmalarında İstanbul’un yeni yerleşim yerlerinin kilit noktası olan Ispartakule ve Sazlıbosna mevkileri etrafında TOKİ, Emlak Konut gibi bir çok firmanın toplu konut projelerinin de yer alacağı öğrenildi.

"Ispartakule’den başlıyor, Arnavutköy’e kadar uzanıyor"

Bölgede uzun süredir Gayrimenkul Yatırım Uzmanlığı yapan Arif Genç projeler ve bölgeyle alakalı, "Biz şu anda İstanbul’un üçüncü bölgesi diye adlandırılan bir bölgedeyiz. Arkamızda görülen viyadük Nakkaş Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı bu bölgeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da yakın zaman önce ziyaret etti. Bölgemiz zemin etüdü açısından en sağlam bölgelerden bir tanesi bu nedenle yeni konut ihtiyaçları bu üçüncü bölgede gideriliyor. 16 milyon nüfusa sahip bir il kendi içerisinde bile yüzde 1 büyüme kat etse yılda büyük miktarda konut ihtiyacı oluşuyor. Bu bahsettiğim bölge Ispartakuleden başlayıp Başakşehir, Altınşehir, Şamlar ve Arnavutköy diye adlandırıyoruz. Bölgemizde çok ciddi projeler var ama bunun yanında zaten burası bir rezerv alanı ve konut ihtiyacının karşılanacağı bölge bu üçüncü bölgede yer alıyor. Dünyanın en büyük havalimanı bölgemizde mevcut, 25 bin konut bitmek üzere bu nedenle yatırımcılara bir şey anlatmaya gerek kalmıyor kendi gözleriyle projelerin yapıldığını görüyorlar." İfadelerini kullandı.

"Projeler bittikten sonra İstanbul’un bütün yükü ve yoğunluğu bu bölgede toplanacak"

Yine bölge yatırımcılarından İbrahim Duman "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Nakkaş - Başakşehir viyadüğünün birbiriyle bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Marmara ile Karadenizi birleştiren bir proje olduğunu biliyoruz. Yeni projelerle bu bölgenin önemi artıyor. Projeler bittikten sonra İstanbul’un bütün yükü ve yoğunluğu bu bölgede toplanacak" şeklinde konuştu.