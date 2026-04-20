Motosiklet tutkusuyla tanınan genç berber Murat Sefa Çakır, modifiye ettiği motosikleti berber koltuğuna dönüştürerek dikkat çeken bir projeye imza attı. Sıra dışı tasarım, özellikle gençlerin yoğun ilgisini görüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde mesleği ile hobisini bir araya getiren Çakır'ın kendi iş yerinde sergilediği motosiklet görünümlü berber koltuğu, dükkâna gelen müşterilerin ilgisini üzerine topluyor. Hem görselliği hem de farklı konseptiyle öne çıkan koltuk, kısa sürede çevrede konuşulan konular arasında yer aldı.

Konuyla ilgili konuşan Murat Sefa Çakır, '10 senedir berberlik yapıyorum. Motor sürmeyi ve modifiyeyi çok seviyoruz. Bir anda aklımıza böyle bir fikir geldi. Gençler yaptığımız işi çok sevdi. Onlar da motosiklet ve modifiye tutkunu. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz' dedi.

Yenilikçi fikriyle dikkat çeken genç berber, motosiklet sevgisini mesleğine yansıtarak müşterilerine alışılmışın dışında bir berber deneyimi sunuyor.