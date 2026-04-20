Bursa Teknik Üniversitesinde 'Türkiye ve Bosna-Hersek'te Kestane Ormanları: Mevcut Durum, Tehditler ve Entegre Mücadele Yaklaşımları' başlıklı çalıştay düzenlendi. Programda, kestane zararlılarına karşı atılabilecek adımlar ele alınarak, çözüm önerileri değerlendirildi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen 'Türkiye ve Bosna-Hersek'te Kestane Ormanları: Mevcut Durum, Tehditler ve Entegre Mücadele Yaklaşımları' başlıklı çalıştay, Bursa Orman Bölge Müdürülüğü ve Saraybosna Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan BTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, 'Ormanlar tüm canlılar için hayati öneme sahip. Ancak iklim değişikliği ve artan insan baskısı, özellikle kestane ormanları başta olmak üzere orman ekosistemlerini olumsuz etkilemekte ve zararlılar nedeniyle ciddi ürün kayıplarına yol açmaktadır. Bu iki günlük çalıştayda, söz konusu sorunları ve çözüm önerilerini ele alarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız' dedi.

Kestane ormanlarındaki sorunlar masada

BTÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş ise kestane ormanlarının ekolojik çeşitlilik, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Ertaş, son yıllarda hastalıklar, zararlılar, iklim değişikliği ve insan etkisi nedeniyle bu ekosistemlerin ciddi tehdit altında olduğunu, bu durumun üretim kayıplarına yol açtığını belirtti. Sorunların çözümünün bilimsel bilgi, saha deneyimi ve uluslararası iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ertaş, çalıştayın iki ülkeden uzmanları bir araya getirerek ortak çözüm yolları geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

'Çalıştay bizlere yol haritası olacak'

Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mirza Dautbaı 'Bu iki günlük çalıştay boyunca, Bosna-Hersek ve Türkiye'deki kestane ormanlarının yetiştirilmesi ve yönetimi konusunda önemli bilgiler edineceğimizi ve bu kazanımların gelecekte bizlere yol göstereceğini umuyorum' diye konuştu.

'Akademisyenlerimizden aldığımız teknik bilgileri sahada hayata geçiriyoruz'

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, 'Bizler uygulama tarafında yer alıyor, akademisyenlerimizden aldığımız teknik bilgileri sahada hayata geçiriyoruz. Kestane gal arısıyla mücadelemiz 2014 yılında Yalova'da başladı, ardından Bursa'da kurulan laboratuvarla genişletildi. O günden bu yana akademisyenlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Oturumlarla mevcut durum ve gelişmeler masaya yatırıldı

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk oturumunda Saraybosna Üniversitesinden Prof. Dr. Mirza Dautbaı ve Prof. Dr. Osman Mujezınovı 'Bosna Hersek'te Kestane Ormanlarının Mevcut Durumu ve Yönetimi', BTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz 'Türkiye'de Kestane Ormanlarının Mevcut Durumu ve Silvikültürü' başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Çalıştayın ikinci oturumunda Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Karantina Şube Müdürü Özgür Toprak 'Türkiye Kestane Ormanlarının Başlıca Zararlıları ve Mücadele Uygulamaları', Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, OZM Şube Müdürü Kenan Şahin 'Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde Kestane Gal Arısına Karşı Torymus Sinensis ile Mücadele Çalışmaları', BTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Sarıyıldız 'Kestane Gal Arısının Anadolu Kestanesinin Ölü Örtü Ayrışma Süreçlerine Etkileri' başlıklı sunumlarını yaptı. Çalıştayın son oturumunda ise Gürcistan Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. George Japoshvili 'Kestane Gal Arısına Karşı Alternatif Biyolojik Mücadele İmkânları', BTÜ'den Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Bartın Üniversitesinden Prof. Dr. Yafes Yıldız ve BTÜ'den Araştırma Görevlisi Tutku Gencal 'Türkiye'de Kestane Gal Arısına Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemleri' başlıklı sunumu gerçekleştirdi.