Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin ulaşımına büyük katkı sunacak Kuzey Kuşak Yolu’nun ikinci etap çalışmaları kapsamında yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Toplamda 11 kilometre uzunluğunda planlanan ikinci etapta, imar planlaması tamamlanan Bulgurlu Mahallesi, Üniversite Yonca Kavşağı ve Cerrah Bulvarı’na kadar uzanan 3 kilometrelik yolun 2,5 kilometrelik kısmında çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Er, "Malatya’daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak ve sürücülerimize daha kaliteli, konforlu ulaşım imkânı sunmak için yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kuzey Kuşak Yolu’nun devamı olan ikinci etapta; Bulgurlu Mevkii ile Orduzu Gelinciktepe TOKİ arasında çalışmaların başladığını vurgulayan Er, "Şehrimiz ayağa kalkıyor. Rezerv alanlardaki konutlar hızla tamamlanıyor. İnşallah bir yıla kalmaz, depremin yaraları büyük ölçüde sarılmış olacak. Ulaşım planlamalarımızı yaptık, trafik yükünü hafifletmek için yeni akslar açmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Er, ilk etapları tamamlanan Kuzey Kuşak Yolu ve Kuzey Çevre Yolu’nun ardından ikinci etaplara başlandığını belirterek, "İnönü Üniversitesi karşısındaki Bulgurlu Mevkii’nde ikinci etabı başlattık. Bir taraftan Çöşnük’ten üniversiteye doğru, diğer yandan da stadyumun arkasından Bahçebaşı Mahallesi’ne doğru ekiplerimiz çalışıyor. Bahçebaşı ile Gelinciktepe TOKİ konutları arasında kalan yol tamamlandığında, bu bölgelerdeki trafik ciddi anlamda rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

2025 yılı sonuna kadar Bahçebaşı ve Gelinciktepe TOKİ konutlarını birbirine bağlayan yol ağını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Er, "Yollarımızı etaplar halinde trafiğe açacağız. Bu süreçte emek veren İmar ve Şehircilik Dairesi ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığında çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.