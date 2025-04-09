Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ülkesinin "nükleer silah devleti" statüsünün yasalarla güvence altına alındığını, zorunlu ve kesin bir tercih olduğunu vurgulayarak, bunun asla değiştirilmeyeceğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin nükleer silahsızlanma çağrılarına sert tepki gösterdi. Kim Yo-Jong yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırma hedefini "imkansız bir hayal" şeklinde nitelendirerek, "Bu hedefin hem pratik hem de kavramsal olarak ne kadar aptalca olduğunu, giderek imkansız ve gerçek dışı hale geldiğini daha önce ifade etmiştik" dedi.

"Tercihlerimizi asla değiştirmeyeceğiz"

Kim Yo-Jong, Kuzey Kore’nin "nükleer devlet" statüsünün yasalar ile güvence altına alındığını ve zorunlu ve kesin bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Kimsenin inkarı veya onayına ihtiyacımız yok. Tercihlerimizi asla değiştirmeyeceğiz" dedi.

Yapılan nükleer silahsızlanma çağrılarını "düşmanca eylemlerin en büyüğü" olarak nitelendiren Kim, "Bu, Kuzey Kore’nin egemenliğini inkar etmek ve onu anayasasından ve sisteminden vazgeçmeye zorlamak anlamına gelir. Ülkemizin nükleer gücü, işgal riski ve tehditleri caydırmanın yanı sıra bölgede ve dünyada güç dengesinin ve stratejik güvenliğin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. ABD, Japonya ve Güney Kore’nin güvenlik endişelerini giderecek tek çözüm, statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerden tamamen vazgeçmek ve doğrudan bir çatışmayı önlemenin yollarını aramaktır" ifadelerine yer verdi.

"Nükleer silahsızlanma ısrarı işe yaramaz"

ABD ve müttefiklerinin nükleer silahsızlanma konusunda ısrar etmesinin Kuzey Kore’nin nükleer gücünü daha da geliştirmesine gerekçe sağlamaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulunan Kim, "ABD’nin nükleer tehdidinin giderek arttığını göz önüne alarak çıkarlarımızı savunmaya ve ve bölgede barış ile istikrarı sağlamak için sorumlu çabaları sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üçlü toplantıda Kuzey Kore konusu ele alınmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 3 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, tarafların "Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlı taahhütlerini yinelediği" ve "Kuzey Kore’nin Rusya ile artan askeri iş birliği konusundaki ciddi endişelerini dile getirdiği" ifade edilmişti.

Kuzey Kore, 2006 yılında ilk kez yer altında nükleer deneme yapmasından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarına rağmen nükleer silah üretmeye devam ediyor.