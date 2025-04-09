Hatay’da taşıdığı yükün üzerine branda çekmeyen ve trafikteki diğer araçlara zarar veren kamyon sürücüsüne 2072 TL cezai işlem uygulandı.

Antakya ilçesinde devam eden inşaat çalışması kapsamında önlem almadan yük taşıyan hafriyat kamyonu sürücüleri zaman zaman trafikte soruna neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Antakya - İskenderun yolu sanayi sitesi mevkiinde bir kamyonun branda çekilmeden yük taşıdığı anlar kameraya yansıdı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar üzerine araç sürücüsüne yükü tehlikeli şekilde taşımaktan 2072 TL cezai işlem uygulandı.